الجزائر تسحق تنزانيا بالبدلاء وتبلغ دور الـ 16 رفقة السنغال

أكد منتخب الجزائر مستواه الممتاز في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا وحقق انتصاره الثالث في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 16 في صدارة المجموعة الثالثة التي صعد عنها كذلك منتخب السنغال بتخطيه نظيره الكيني.

وسحق الجزائريون منتخب تنزانيا بثلاثيةٍ نظيفة، فيما تفوق منتخب السنغال على غريمه الكيني بالنتيجة ذاتها.

وقدم بدلاء محاربو الصحراء مباراة رائعة خاصة في الشوط الأول مما قد يضع المدرب جمال بلماضي في ورطة حقيقية أثناء اختياره للتشكيل الأساسي في المباريات القادمة.

وبعد محاولات هجومية عديدة وفرص كثيرة ضائعة، ترجم الخضر أفضليتهم الساحقة بإحراز 3 أهداف خلال الدقائق الـ 10 الأخيرة من الشوط الأول.

افتتح إسلام سليماني التسجيل في الدقيقة 34، وأضاف آدم أوناس الثاني بعد 5 دقائق، وعاد مهاجم نابولي ليسجل الثالث عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

تحسن مردود منتخب تنزانيا قليلاً في الشوط الثاني لكن دون أن يستطيع تهديد مرمى الحارس رايس مبولحي سوى فيما ندر، فيما أهدر المنتخب الجزائري عدة فرص لزيادة غلته من الأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول ويضمن محاربو الصحراء صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

في المباراة الثانية، نجح منتخب السنغال في تخطي نظيره الكيني بثلاثة أهداف دون رد أيضاً ليلحق بالجزائر لثمن النهائي، إذ رفع رصيده إلى 6 نقاط تاركاً منافسه ينتظر صراع الثالث بعدما تجمد رصيده عند النقطة الثالثة.

سنحت لأسود التيرانغا فرصة افتتاح النتيجة بعد نصف ساعة عبر ركلة جزاء، لكن ساديو ماني أضاعها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد ضغط وعدد من المحاولات الهجومية، نجحت السنغال في التقدم بالهدف الأول عبر إسماعيلا سار عند الدقيقة 63، وبعدها أضاف نجم ليفربول هدفين في الدقيقتين 72 و78 من ركلة جزاء.

بهاتين النتيجتين، تصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب السنغال بـ 6 نقاط، ليتأهل كلاهما لدور الـ 16.