الجزائر تسحق زامبيا بخماسية نظيفة

حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على نظيره الزامبي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث بدأ محاربو الصحراء الدفاع عن لقبهم مبكراً.

افتتح رامي بن سبعيني الأهداف للخضر في الدقيقة 44 ليفتح الطريق نحو فوز أول في بداية جولة الجزائر الإفريقية.

وأحرز المهاجم بغداد بو نجاح الهدف الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وأضاف الثالث يوسف البلايلي.

وفي الدقيقة 86، أحرز العربي هلال سوداني الهدف الرابع، قبل أن يختتم بونجاح الأهداف في الدقيقة 90.

ويتواجد منتخب الجزائر ضمن المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، رفقة منتخبات زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.