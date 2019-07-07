الجزائر تسحق غينيا بثلاثية وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا

منشور 07 تمّوز / يوليو 2019 - 09:02
نجوم الجزائر يحتفلون بهدف محرز
نجوم الجزائر يحتفلون بهدف محرز

ضمن المنتخب الجزائري، تواجده في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي.

سيطر محاربو الصحراء على المجريات منذ الشوط الدقائق الأولى، وظهرت أولى الفرص الخطرة في الدقيقة 20 عندما استلم بغداد بونجاح عرضية عدلان قديورة وسددها لكنها علت المرمى.

في الدقيقة 25، افتتح يوسف البلاليلي التسجيل، بعد تمريرة من بونجاح داخل منطقة الجزاء استلمها وتوغل فيها وسدد في الشباك.

في الدقيقة 58، أعلن المتألق رياض محرز عن الهدف الثاني بعد استلامه عرضية من اسماعيل بن ناصر ليراوغ بمهارة ويسدد ببراعة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ 8 دقائق، سجل البديل آدم وناس الهدف الثالث لمنتخب الجزائر من تسديدة قوية، بعد عرضية من المتألق بن ناصر.

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Via SyndiGate.info


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