الجزيري يرتقي إلى المركز 65 في تصنيف لاعبي التنس المحترفين

مالك الجزيري

قفز لاعب التنس التونسي مالك الجزيري، مركزاً واحداً في التصنيف العالمي، الذي أصدرته جمعية لاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين، ليحتل المرتبة 65 عالمياً.

ويتواجد الجزيري حالياً في المغرب للمشاركة في بطولة مراكش المغربية، التي تقام من 8 وحتى 14 أبريل الجاري والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 657.634 دولار.

ووضعت القرعة النجم التونسي في مواجهة الهولندي روبين هاس المصنف 62 عالمياً في الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة مراكش.

وسبق للبطل التونسي أن التقى في 3 مناسبات مع هاس، الذي فاز في الأولى في بطولة إكس بروفانس الفرنسية في 2015 قبل أن يهزمه الجزيري العام الماضي في بطولة دبي المفتوحة، فيما آلت المواجهة الثالثة للهولندي في بطولة الأساتذة بباريس، العام الماضي أيضاً.

من ناحية أخرى استهل الصربي نوفاك جوكوفيتش أسبوعه العشرين في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، مطمئناً على مركزه مع الاستعداد لانطلاق دورات الملاعب الترابية.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى مع تقدم المصنف أول عالمياً بفارق 2.500 نقطة على الإسباني رافاييل نادال، فيما يحتل الألماني أليكسنادر زفيريف المركز الثالث متأخراً بفارق كبير عن الصربي.

وانطلق الموسم الترابي مع دورتي مراكش المغربية وهيوستن الأميركية.