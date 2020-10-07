الحدادي محروم من تمثيل المغرب مؤقتاً

لن يتمكن نجم إشبيلية منير الحدادي، الذي استدعاه المدير الفني للمنتخب المغربي، وحيد خليلوجيتش من المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين القادمتين.

وقالت صحيفة «الصباح» المغربية أن ذلك يرجع إلى التأخر في إنهاء إجراء «بيروقراطي» أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وانتقل الحدادي إلى معسكر المنتخب رفقة 26 لاعباً آخر اختارهم المدرب البوسني، وشوهد بالفعل في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الوطني.

يذكر أن مجلس فيفا قرر تغيير اللوائح الخاصة باللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة ووضع شروطاً جديدة تسهل تغيير الاختيار، الأمر الذي استفاد منه الحدادي الذي أبدى رغبته في تمثيل المنتخب المغربي منذ فترة طويلة.

لكن الاتحاد المغربي لكرة القدم «لم يقم بواجبه» ولم يتقدم بطلبه للتعاقد مع الحدادي مرة أخرى، واكتفى بملف قدمه في 2018، وفقاً للصحيفة المغربية.

وقالت مصادر في الاتحاد المغربي: «رسالة من فيفا قد تصل قبل التاسع» من الشهر الجاري ولم تصل حتى الآن.

واستدعى المدرب إلى جانب منير مواطنيه الذين يلعبون إلى جواره في الفريق الإسباني، وهما حارس المرمى ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري، وسفيان شاكلة الذي يلعب لفياريال.

يذكر أن المنتخب المغربي سيخوض مباراتين وديتين، إحداهما أمام السنغال في 9 أكتوبر الجاري، والثانية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد 4 أيام.