الحكم يلغي هدفاً لـ المغرب في بلجيكا قبل انتهاء الشوط الأول

ألغى حكم مباراة المغرب وبلجيكا هدفاً سجله النجم حكيم زياش في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لمباراتهما المقامة حالياً على ستاد الثمامة لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022.

سيطر فريق الشياطين الحمر على معظم مجريات الشوط الأول وهددوا مرمى الحارس منير الكجوي في مناسبتين، فيما لم يسدد المغاربة على الحارس تيبو كورتوا إلا في الركلة الحرة التي جاء منها الهدف الملغى.

بدأ المغربيون المباراة بتشكيلة تكونت من منير الكجوي في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي ونايف أكرد وروماين سايس ونصير مزراوي في خط الدفاع.

أما خط الوسط، فضم سليم أملاح وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي، فيما شارك حكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال في الخط الأمامي.

الحكم يلغي هدف زياش

وحينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، سجل زياش هدفاً من ركلة حرة من على الجانب الأيمن خادعت كورتوا لتسكن شباكه (45+2).

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، تم إلغاء الهدف نظراً لتدخل أحد لاعبي المنتخب المغربي وإعاقة الرؤية أمام الحارس البلجيكي وهو في وضعية تسلل لتنهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي.