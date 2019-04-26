الحنين إلى برشلونة يطارد نيمار

واصل نيمار حديثه عن فريقه السابق برشلونة، مؤكداً بأنه النادي الأقرب إلى قلبه حتى الآن رغم رحيله عنه منذ قرابة العامين، مشيراً إلى أنه ما زال يحبه حتى اليوم مع ارتباطه معه بذكريات لا تنسى.

وأجرى نيمار مقابلة مع شبكة "فوكس سبورت"، يوم الخميس كشف فيها أنه رحل عن البارسا من أجل البحث عن تحديات جديدة في مكان جديد.

واعترف مهاجم بايس سان جيرمان الحالي بأنه يحن إلى أيام برشلونة حيث أن النادي الكتالوني قادر على إبهاره في كل وقت، خصوصاً أنه فكر كثيراً وكان متردداً في المغادرة صيف عام 2017.

يذكر أن نيمار يرتبط بعقد رسمي مع باريس حتى صيف 2022، لكنه يُلمح كل فترة إلى رغبته في المغادرة والعودة من جديد إلى الدوري الإسباني أو الاحتراف في إنجلترا.