الخليفي: باريس سان جيرمان لن يتعاقد مع رونالدو

استبعد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بات لاعباً حراً بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وانتهت مغامرة المهاجم المخضرم مع يونايتد بشكلٍ مفاجىء قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بعد نشر مقابلة وجه خلالها هجوماً غير مسبوق على المدرب الهولندي إيريك تين هاغ وإدارة النادي الإنجليزي.

الخليفي يؤكد عدم التفكير بضم رونالدو

لدى سؤال رجل الأعمال القطري من قبل شبكة "سكاي نيوز" عن إمكانية التعاقد مع "الدون"، رد قائلاً: "لدينا ثلاثة لاعبين (ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي)، سيكون ضمه في غاية الصعوبة، لكني أتمنى له التوفيق.

"إنه لاعب رائع، وأرى أنه ما زال مذهلاً."

ويشارك الهداف المخضرم مع منتخب البرتغال الذي وصل إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 والذي سيواجه فيه المنتخب المغربي مفاجأة البطولة.