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الخليفي يخفض سعر كيليان مبابي

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 08:28
كيليان مبابي (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
كيليان مبابي (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بات متقبلاً لفكرة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وطلب الخليفي قبل شهرين 300 مليون يورو نظير السماح للمهاجم بالرحيل، لكنه مستعد للموافقة على الصفقة بحال وصول عرض بقيمة 230 مليون يورو موزعة بين النادي واللاعب.

وتبقى ميزانية الميرينغي لضم صاحب الـ 24 عاماً أمراً خاصاً بين الطرفين.

وبات رجل الأعمال القطري يدرك أن استمرار مبابي في باريس غير وارد في ظل الاتفاق على ضم 4 مهاجمين جدد.

ويرتبط اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2018 مع باريس سان جيرمان بعقدٍ ساري المفعول حتى يونيو من عام 2025.

كلمات دالة:ناصر الخليفيكيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريد

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