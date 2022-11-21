الخليفي يدرس بيع حصة من باريس سان جيرمان

اعترف رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بتفكيره في بيع حصة من أسهم النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الأنباء بعدما أصبح النادي الباريسي أحد أبرز القوى في قارة أوروبا عقب أكثر من عقدٍ من الاستثمارات التي رفعت من مستواه وسمحت له بمقارعة عمالقة القارة كل عام في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال الخليفي ؟

قال رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاماً خلال مقابلة مع قناة "توك سبورت": "نحن في غاية الفخر بما حققناه، عملنا على استثمار 70 مليون يورو لشراء النادي عام 2011، وباتت قيمته حالياً قرابة 4 مليارات يورو.

"كما وصلنا عرض شراء تتجاوز قيمته الـ 4 مليارات يورو لكنه لن نوافق على البيع.

"قد نوافق على بيع حصة من النادي لا أكثر، إنه استثمار جيد بالنسبة لنا."

"يظن الناس أن لدينا المال فقط لننفقه في باريس سان جيرمان، لكن ذلك ليس صحيحاً".

يذكر أن بعض التقارير الإعلامية أكدت مؤخراً تفكير ملاك باريس سان جيرمان ببيع 10% إلى 15% من أسهمه قريباً.