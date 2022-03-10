الخليفي يستشيط غضباً بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

استشاط رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان غضباً جراء انهيار الفريق أمام ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان الباريسيون يتقدمون بهدفين دون رد مع انتهاء الشوط الأول من المواجهة بعد تحقيق الانتصار ذهاباً بنتيجة 1-0.

لكن الفريق المدريدي انتفض خلال الشوط الثاني بفضل نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي سجل ثلاثية قلبت النتيجة ومنحت بطاقة التأهل لرجال المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقالت مونيكا ميركانتي مراسلة "موفيستار" الإسبانية أن الخليفي هرع بعد انتهاء المباراة صوب غرفة غيار الطاقم التحكيمي للاعتراض على قرار احتساب الهدف الأول الذي جاء بعد تدخل ما بين بنزيمة والحارس جيانلويجي دوناروما.

لكن رجل الأعمال دخل بالخطأ إلى مكتب ميخيا دافيلا أحد مندوبي ريال مدريد، وتم إبعاده خارج المكتب بصعوبة وفقاً لميركانتي.

يذكر أن ريال مدريد حسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.