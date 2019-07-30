الدحيل يستعيد المساكني

وصل التونسي يوسف المساكني نجم الدحيل الدوحة تمهيداً للانخراط في التدريبات الجماعية بعد قرار النادي عودته لقائمة الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة روي فاريا عقب انتهاء إعارة اللاعب إلى أوبين الذي لعب له لمدة 6 أشهر فقط.

وأصبح المساكني رسمياً المحترف الرابع في صفوف الفريق الدحلاوي بعد التعاقد مع العراقي مهند علي الشهير بميمي واستمرار مهدي بن عطية النجم المغربي الذي انتقل من يوفنتوس في يناير الماضي، والبلجيكي من أصل برازيلي إيدميلسون جونيور الذي تمسك النادي ببقائه رغم دخول العديد من الأندية على خط المفاوضات للتعاقد معه وأبرزها الهلال السعودي الذي قدم عرضاً مغرياً، لكن البرازيلي فضل البقاء بعد التمسك الكبير من جانب إدارة الدحيل بخدماته.

وتمثل عودة المساكني إضافة قوية لخط الهجوم بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر ومساهمته الكبيرة في وصول نسور قرطاج إلى المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع.

واستغنى الدحيل عن خدمات النجم المغربي يوسف العربي الذي رحل إلى أولمبياكوس بعد انتهاء عقده.

وفيما يرفض النادي التعاقد مع محترف عربي وفقاً للائحة والاكتفاء بالرباعي الموجود حالياً لمنح الفرصة للاعبين المواطنين، وخاصة الشباب للحصول على الفرصة واللعب كأساسيين مما يصب في مصلحة المنتخب القطري بالتبعية.

وعاد الدحيل إلى التدريبات الجماعية الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لجميع العناصر بعد العودة من معسكر البرتغال الذي خاض خلاله الفريق عدة تجارب قوية استعداداً لمواجهة السد في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى الدحيل للوصول إلى أفضل جاهزية قبل المباراتين من أجل حصد بطاقة العبور إلى نصف النهائي وقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخ النادي.

لذلك، تمسك فاريا بجميع اللاعبين الموجودين في القائمة وطالب ببقاء جميع العناصر حتى ولو بعد انتهاء المهمة الآسيوية، وبالتالي يبدو من الصعب في المرحلة المقبلة الاستغناء عن مزيد من اللاعبين مرة أخرى بعدما قام النادي بدوره وحاول دعم الأندية الأخرى بعدد من اللاعبين المواطنين.

ومن المنتظر أن يعقد النادي مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة لتقديم اللاعب العراقي الجديد مهند علي الشهير بميمي، القادم من الشرطة العراقي، وتأجل عقد مؤتمر له لما بعد نهاية الموسم لاستعجال الجهاز الفني في تواجده مع زملائه اللاعبين في المعسكر البرتغالي.