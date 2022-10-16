الدوري الألماني: بايرن يسحق فرايبورغ بخماسية ويونيون برلين يهزم دورتموند

سحق بايرن ميونخ ضيفه فرايبورغ بخماسية دون رد اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب آليانز آرينا في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني.

جاءت الأهداف عن طريق سيرج غنابري وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وليروي ساني وساديو ماني ومارسيل سابيتزر في الدقائق 13 و 33 و 52 و 55 و 80 على التوالي.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 19 نقطة أوصلته للمركز الثاني على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 18 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث.

يونيون برلين يحافظ على صدارة الدوري الألماني

ولحساب ذات الجولة، تفوق يونيون برلين على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين سجلهما يانيك هابيرر في الدقيقتين 8 و 21.

وعزز يونيون برلين بهذا الفوز من تواجده في صدارة البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.

فيما بقي رصيد دورتموند ثابتاً عند 16 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن.