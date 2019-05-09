الدوري الأوروبي: آرسنال أمام فالنسيا وتشيلسي يلاقي فرانكفورت

يأمل آرسنال وتشيلسي الإنجليزيان في تفادي المفاجآت وانهاء مهمة التأهل للنهائي في جولة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، لتشهد البطولة بذلك للمرة الثانية مواجهة إنجليزية خالصة في النهائي.

ويحل آرسنال ضيفاً على فالنسيا الإسباني، وقد فاز ذهاباً بملعبه 3-1، بينما يستضيف تشيلسي، المتوج باللقب عام 2012، غريمه آينتراخت فرانكفورت الألماني وقد تعادلا 1-1 ذهاباً.

وفي حال تأهل أرسنال وتشيلسي، سيشهد نهائي البطولة بذلك مواجهة ديربي بين فريقي العاصمة البريطانية لندن، لكنها تقام على بعد نحو أربعة ألاف كيلومتر من لندن، حيث يقام النهائي في باكو عاصمة آذربيجان.

وسبق للبطولة الأوروبية أن شهدت مواجهة إنجليزية خالصة في النهائي نسخة 1972 عندما تغلب توتنهام على ولفرهامبتون.

ولا تقتصر المنافسة في الدوري الأوروبي على التتويج باللقب عبر النهائي المقرر في 29 من الشهر الجاري، حيث يتأهل الفائز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقد يكون ذلك الحافز أقوى بالنسبة لآرسنال وفالنسيا وفرانكفورت، فقد تنهي هذه الفرق الموسم الجاري خارج المراكز الأربعة الأولى بمسابقات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، على الترتيب.

أما تشيلسي، فقد حسم بالفعل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، وهو ما يضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم القادم.

واستعاد فالنسيا الثقة والمعنويات العالية قبل مواجهة آرسنال، عبر الفوز على هويسكا 6-2 في الدوري الإسباني، بينما واجه آرسنال بعض المعاناة في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وكان آرسنال قد استفاد في مباراة الذهاب من تألق أليكساندر لاكازيت الذي سجل ثنائية، وبيير-إيميريك أوباميانغ الذي سجل الهدف الثالث، بينما كان هدف فالنسيا الوحيد من نصيب مختار دياخابي.

وتجدر الإشارة إلى أن آرسنال خسر جميع المواجهات الثلاث السابقة التي خاضها أمام فالنسيا في المنافسات الأوروبية، من بينها المواجهة التي حسمت بركلات الترجيحية في نهائي كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس لعام 1980.

وقال أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أن الفريق سينحي خيبة أمله بالدوري الإنجليزي جانباً، عندما يلتقي فالنسيا، الذي دربه إيمري في وقت سابق.

وأضاف الإسباني: "علينا أن نتحلى بالقوة الذهنية، لنستعد بأفضل شكل ممكن قبل مباراة الخميس، أمامنا الفرصة في الدوري الأوروبي لتحقيق شيء مهم وسنحاول إنجاز ذلك".

وعاد جيفري كوندوغبيا لاعب فالنسيا بمران خفيف، لكن لاعب خط الوسط لن يشارك في مباراة الليلة، بينما يعود فرانسيس كوكلين لاعب آرسنال السابق، من الإيقاف وقد أظهر حماساً شديداً.

وقال كوكلين: "الغياب عن مباراة الذهاب جعلني أكثر حماساً. لو لم تهتز شباكنا، ستكون لدينا فرصة كبيرة لتسجيل الأهداف والتأهل".

أما تشيلسي، فيخوض مباراته أمام فرانكفورت بثقة هائلة، بعد أن تغلب على واتفورد 3-0 وحسم إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع تشيلسي إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 16 على التوالي في الدوري الأوروبي.

وقال ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي: "الدوري الأوروبي مهم للغاية، ونتطلع للفوز بلقبه، لأننا نرى أننا نستحق التتويج بلقب خلال هذا الموسم".

أما آينتراخت فرانكفورت، فيواجه خطر فقدان المركز الرابع في البوندسليغا بشكل كبير، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام باير ليفركوزن 1-6.

لكن أدي هيتير المدير الفني للفريق، يمكنه الاستفادة من جديد بخدمات آنتي ريبيتش العائد من الإيقاف، وهو ما يمنح مزيداً من الخيارات الهجومية.

ولم يتلق آينتراخت فرانكفورت سوى خسارة واحدة خلال ست مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الأوروبي، وأكد فريدي بوبيتش مدير الكرة بالنادي تمسكه بالأمل.

وقال بوبيتش: "سنفعل كل ما بوسعنا لفرض حضورنا في ستامفورد بريدج وتحقيق المعجزة. التعادل 1-1 يعني أن الأمر ما زال بأيدينا".