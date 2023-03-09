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الدوري الأوروبي: آرسنال يتعادل مع سبورتينغ وروما يتفوق على سوسييداد

تاريخ النشر: 09 آذار / مارس 2023 - 08:02
آرسنال يكتفي بالتعادل مع سبورتينغ لشبونة (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يكتفي بالتعادل مع سبورتينغ لشبونة (المصدر: أ ف ب)

البوابة - تعادل آرسنال الإنجليزي مع مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-2 ليلة الخميس في اللقاء القوي الذي جمعهما على ملعب جوزيه آلفالادي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

جاء هدفا الغانزر عبر ويليام ساليبا (22)، وهيديماسا موريتا (62 بالخطأ في مرمى فريقه)، فيما سجل جونكالو إيناسيو وباولينيو هدفي صاحب الأرض في الدقيقتين 34 و 55 على التوالي.

وفي لقاء آخر ضمن الدور ذاته، فاز روما الإيطالي على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدفين دون رد على ملعب أولمبيكو.

حمل الهدفان توقيعي ستيفان الشعراوي (13)، والبديل ماراش كومبولا (87).

وفي لقاءات أخرى، تغلب باير ليفركوزن الألماني على ضيفه فيرينسفاروش المجري بنتيجة 2-0، وتعادل أونيون برلين الألماني مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة 3-3.

كلمات دالة:الدوري الأوروبيروماسبورتينغ لشبونةآرسنالريال سوسييداد

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