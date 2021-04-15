الدوري الأوروبي: الكبار يبلغون نصف النهائي وأياكس يغادر البطولة

تأهلت فرق مانشستر يونايتد وآرسنال وفياريال وروما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد إقامة مواجهات إياب ربع النهائي ليلة الخميس.

على ملعب أولد ترافورد، جدد مانشستر يونايتد فوزه على غريمه غرناطة بنفس نتيجة لقاء الذهاب (2-0) ليتأهل بمجموع المواجهتين 4-0.

وعلى ملعب إيدين آرينا، اكتسح آرسنال مستضيفه سلافيا براغ برباعية نظيفة بعد تعادلهما بهدف لمثله ذهاباً، ليبلغ الفريق اللندني المربع الذهبي بمجموع المباراتين 5-1.

وعلى ملعب لا سيراميكا، جدد فياريال فوزه على غريمه دينامو زاغرب وهزمه بنتيجة 2-1، بعدما تغلب عليه ذهاباً بهدفٍ نظيف، ليتأهل بمجموع المواجهتين 3-1.

وعلى ملعب أولمبيكو، تعادل روما مع أياكس 1-1، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى نصف النهائي بعدما فاز ذهاباً بهدفين لهدف (مجموع المباراتين (3-2).

وسيلتقي مانشستر يونايتد بروما في لقاء نصف النهائي الأول، فيما يواجه آرسنال غريمه فياريال في المواجهة الثانية.

وتقام مواجهتا الذهاب في 29 من الشهر الجاري، والإياب في السادس من الشهر القادم.