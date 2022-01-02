الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يهزم رايو فايكانو بهدفين

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه رايو فايكانو بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 19 من منافسات بطولة الدوري الإسباني (الليغا).

جاء هدفا الفريق المدريدي عن طريق النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل كوريا في الدقيقتين 28 و 53 من زمن اللقاء.

أتلتيكو مدريد يرتقي إلى المركز الرابع

بهذا الانتصار، رفع أتلتيكو رصيده إلى 32 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الرابع على سلم ترتيب بطولة الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي سقط بصورة مفاجئة أمام خيتافي بنتيجة 0-1 في وقت سابق.

أما رايو فايكانو، فتراجع بدوره للمركز الخامس بعدما بقي رصيده ثابتاً عند 30 نقطة.