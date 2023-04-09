الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم رايو ويقترب من ريال مدريد

البوابة - تغلب أتلتيكو مدريد على مستضيفه رايو فايكانو بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على أرضية ملعب فاليكاس ضمن الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاء هدفا الروخيبلانكوس عن طريق كلٍ من ناهويل مولينا (22)، وماريو هيرموسو (25).

فيما سجل فران غارسيا هدف صاحب الضيافة الوحيد في الدقيقة 85، علماً بأن رايو أكمل اللقاء بنقصٍ عددي منذ الدقيقة 63 إثر طرد مدافعه فلوريان لوجيون.

أتلتيكو يقترب من ريال مدريد

بهذا الانتصار، رفع فريق المدرب دييغو سيموني رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث مقلصاً الفارق مع ريال ثاني الترتيب إلى نقطتين فقط.

فيما بقي رصيد رايو فايكانو ثابتاً عند 37 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب العام.