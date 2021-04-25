الدوري الإسباني: تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فياريال على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

يدخل البارسا المباراة وهو في المركز الثالث ولديه 68 نقطة، ويسبقه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد في الصدارة بفارق 5 نقاط.

ويحتل فياريال المركز السابع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسييداد وريال بيتيس صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال: قناة beIN Sports HD1.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء أمام فياريال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، جيرارد بيكيه، كليمون لونغليه، سيرجينيو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنتوان غريزمان، عثمان ديمبيلي.