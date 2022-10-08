الدوري الإنجليزي: انتصاران ساحقان لـ مانشستر سيتي و تشيلسي

سحق مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون برباعيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على أرضية ملعب الاتحاد لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من جواو كانسيلو وفيل فودين ورياض محرز وإيرلينغ هالاند في الدقائق 20 و 32 و 49 و 65 على التوالي.

ولحساب الجولة ذاتها، حقق تشيلسي فوزاً كبيراً على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من كاي هافيرتس وكريستيان بوليسيتش وآرماندو بروخا في الدقائق 45 و 54 و 90 على الترتيب.

وفي لقاءات أخرى، سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه برينتفورد 5-1، وتفوق بورنموث على ضيفه ليستر سيتي 2-1.

مانشستر سيتي في الصدارة مؤقتاً

بهذه النتائج، رفع مان سيتي رصيده إلى 23 نقطة منحته المركز الأول مؤقتاً.

كما رفع تشيلسي رصيده بدوره إلى 16 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الرابع، يليه نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس بفارق نقطتين.