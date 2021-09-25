الدوري الإنجليزي: تشيلسي ومانشستر يونايتد يخسران

سقط تشيلسي بطل أوروبا على أرضه أمام ضيفه مانشستر سيتي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الوحيد عن طريق غابرييل جيزوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

فيلا يصعق مانشستر يونايتد



ولحساب المرحلة ذاتها، سقط مانشستر يونايتد على أرضه أيضاً أمام ضيفه أستون فيلا بنفس النتيجة.

وحمل الهدف اليتيم توقيع كورتني هوس في اللحظات الأخيرة من المباراة (88).

بهاتين النتيجتين، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً.

في المقابل، تجمد رصيد تشيلسي عند نفس الرصيد في المركز الثالث، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

أما أستون فيلا، فرفع رصيده بدوره إلى 10 نقاط في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.