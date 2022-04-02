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الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي وليفربول ينتصران وتشيلسي يتعرض لخسارة كبيرة

منشور 02 نيسان / أبريل 2022 - 07:04
سيتي يتفوق على بيرنلي (المصدر: يوروسبورت)
سيتي يتفوق على بيرنلي (المصدر: يوروسبورت)

تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه بيرنلي بثنائية دون رد، كما تغلب ليفربول على ضيفه واتفورد بالنتيجة ذاتها ضمن المرحلة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

على ملعب تيرف مور، سجل كيفين دي بروينه وإيلكاي غوندوغان هدفين منحا السيتيزنز 3 نقاط جديدة في سباق الظفر باللقب.

رفع سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

فيما تفوق ليفربول على واتفورد بهدفي ديوغو جوتا وفابينيو ليرفع رصيده بدوره إلى 72 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، سقط تشيلسي صاحب المركز الثالث بصورة مفاجئة على أرضه أمام برينتفورد بهدف لأربعة.

وبقي رصيد البلوز ثابتاً بعد هذا السقوط عند 59 نقطة في المركز الثالث.

فيما رفع برينتفورد رصيده بدوره إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتهت مواجهة مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي بالتعادل 1-1.

تقدم فريد لصاحب الأرض وعادل كيليتشي إيهياناتشو للضيوف.

ورفع يونايتد رصيده بالتالي إلى 51 نقطة في المركز السادس، كما رفع ليستر رصيده بدوره إلى 37 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع.

مانشستر سيتي يحافظ على الصدارة (المصدر: سكاي سبورتس)
المصدر: سكاي سبورتس
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