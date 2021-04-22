الدوري الإنجليزي: ليستر يسحق ويست بروميتش ويحكم قبضته على المركز الثالث

أوقف ليستر سيتي صحوة ويست بروميتش آلبيون وفاز عليه 3-0، الخميس، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جايمي فاردي التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف جوني إيفانز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 36 سجل كيليتشي إيهياناتشو الهدف الثالث.

ورفع ليستر سيتي الذي يمر بمرحلة جيدة خاصة عقب تأهله لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تلقى ويست بروميتش أول هزيمة له بعد فوزين متتاليين، على حساب كل من تشيلسي 5-2 وساوثهامبتون 3-0، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).