الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يهزم تشيلسي وانتصاران لليفربول وتوتنهام

فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه تشيلسي بهدفٍ نظيف اليوم السبت على ملعب ساينت جيمس بارك في قمة الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جوزيف ويلوك في الدقيقة 67 بصناعة زميله المتألق ميغيل آلميرون لتتضاعف الضغوطات على غراهام بوتر مدرب تشيلسي.

وفي مواجهة أخرى، تفوق ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

سجل للريدز كلٌ من روبرتو فيرمينو (6)، وداروين نونيز (هدفان) في الدقيقتين 21 و 42.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع تشي آدامز في الدقيقة 9.

كما فاز توتنهام بصعوبة على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، سجل للفائز هاري كين (25)، وبين ديفيز (51)، ورودريغو بينتانكور (هدفان) في الدقيقتين 81 و 83.

نيوكاسل يستعيد المركز الثالث

رفع فريق المدرب إيدي هاو رصيده إلى 30 نقطة جعلته يستعيد المركز الثالث.

فيما بقي رصيد تشيلسي ثابتاً عند 21 نقطة في المركز الثامن.

بدوره، رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة نقلته إلى المركز السادس، فيما بات رصيد توتنهام 29 نقطة في المركز الرابع.