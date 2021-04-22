الدوري الإيطالي: أتالانتا يفرط بفرصة اقتناص المركز الثاني بالتعادل مع روما

فرّط أتالانتا بفرصة ثمينة للارتقاء إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي بتعادله مع مستضيفه روما 1-1 ضمن منافسات المرحلة 32.

وسيطر الفريق الضيف على اللقاء الذي أقيم في الملعب الأولمبي ولعب بـ 10 لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة لتتوقف سلسلة انتصاراته عند خمسة متتالية.

تقدم الفريق الشمالي عبر روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 26، قبل أن يطرد لاعبه روبن غوزينس (69).

وعادل براين كريستانتي لروما في الدقيقة 75، فيما طرد زميه روجر إيبانييز في الثواني الأخيرة (90+5).

وباتت نقطة واحدة تفصل بين المركزين الثاني والرابع، حيث يحتل ميلان الوصافة (66 نقطة) بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، أمام أتالانتا الثالث الذي يتفوق على يوفنتوس الرابع في المواجهتين المباشرتين وبرصيد 65 نقطة لكلٍ منهما.