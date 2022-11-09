الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يدك شباك بولونيا بسداسية

قلب إنتر ميلان تأخره أمام ضيفه بولونيا بستة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء على أرضية ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

سجل أهداف النيراتزوري كلٌ من إيدين دجيكو (26)، وفيديريكو ديماركو (هدفان) في الدقيقتين 36 و 49، ولاوتارو مارتينيز (42)، وهاكان تشالهانوغلو (59 من ركلة جزاء)، وروبن غوسينس (76).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع تشارالامبوس ليكوجيانيس في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

إنتر ميلان يقفز إلى المركز الرابع

بهذا الانتصار، رفع إنتر رصيده إلى 27 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الرابع على سلم الترتيب العام.

فيما بقي رصيد بولونيا ثابتاً عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.