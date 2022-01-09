الدوري الإيطالي: إنتر يهزم لاتسيو ويوفنتوس يقهر روما

حقق إنتر ميلان فوزاً جديداً على ضيفه لاتسيو بهدفين لهدف على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا النيراتزوري عبر مدافعيه أليساندرو باستوني (30)، وميلان شكرينيار (67).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 35.

وعزز إنتر من صدارته بهذا الانتصار ليرفع رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة ويستعيد صدارة الترتيب من غريمه ميلان الذي يتخلف عنه بفارق نقطة من 21 لقاء.

أما لاتسيو فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

يوفنتوس يهزم روما ويواصل مطاردة إنتر وركب المقدمة

حقق يوفنتوس فوزاً مثيراً للغاية على مستضيفه روما بنتيجة 4-3 على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة ذاتها.

سجل ليوفي كلٌ من باولو ديبالا (18)، ومانويل لوكاتيلي (70)، وديان كولوسيفسكي (72)، وماتيا دي شيليو (77).

أما أهداف الجيالوروسي فسجلها تامي آبراهام (11)، وهنريك مخيتاريان (48)، ولورينزو بيليغريني (53).

وأهدر بيليغريني ركلة جزاء حاسمة لصاحب الضيافة في الدقيقة 83.

فيما أكمل البيانكونيري الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي بعد طرد مدافعه ماتيس دي ليخت.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 38 نقطة ليبقى خامساً، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الثامن.