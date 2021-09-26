الدوري الإيطالي: تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة سامبدوريا

يسعى يوفنتوس لمواصلة صحوته حينما يستضيف سامبدوريا على ملعب آليانز اليوم السبت لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 1:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على منصة يوتيوب.

ويعاني يوفي من غياب البرازيليين آرتور ميلو وكايو جورجي، كما يمكن أن يريح المدرب ماسيميليانو آليغري لاعبين آخرين نظراً لجدول المباريات المزدحم خلال الأيام القادمة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: فيديريكو كييزا، رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، آرون رامزي.

خط الهجوم: باولو ديبالا، ألفارو موراتا.