الدوري الإيطالي: رونالدو أفضل مهاجم ولوكاكو أفضل لاعب

كشف الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين عن أفضل مهاجم ( كريستيانو رونالدو ) وأفضل لاعب (روميلو لوكاكو) خلال الموسم المنصرم.

ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جائزة أفضل مهاجم بعد تصدره لترتيب هدافي البطولة برصيد 29 هدفاً.

فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في السيري آ الموسم الماضي بعد تسجيل 24 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن يستلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة من الموسم المقبل.

يذكر أن اسم رونالدو ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس خلال الأيام الأخيرة وبشكل أكبر بعد عودة المدير الفني ماسيميليانو آليغري خلفاً لأندريا بيرلو.