الدوري الإيطالي: ميلان يفوز وإنتر يتعادل مع أتالانتا

فاز ميلان على مستضيفه سبيتزيا بهدفين لهدف في المباراة القوية التي جرت على ملعب ألبرتو بيكو ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري عن طريق دانييل مالديني والبديل براهيم دياز، أما هدف الخاسر الوحيد فسجله دانييلي فيردي.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد سبيتزيا عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

إنتر يتعادل مع أتالانتا 2-2 في الدوري الإيطالي

ضمن المرحلة ذاتها، تعادل حامل اللقب مع ضيفه أتالانتا بهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب جيوسيبي مياتزا.

سجل للأفاعي كلٌ من لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو، فيما جاء هدفا الضيوف عبر روسلان مالينوفسكي ورافاييل تولوي.

وارتفع رصيد إنتر بهذه النتيجة إلى 14 نقطة في المركز الثالث، كما رفع أتالانتا رصيده بدوره إلى 11 نقطة في المركز الخامس.