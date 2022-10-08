الدوري الإيطالي: ميلان يهزم يوفنتوس وإنتر يتفوق على ساسولو

فاز أي سي ميلان على ضيفه يوفنتوس بهدفين نظيفين اليوم السبت في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء الهدفان عبر فيكايو توموري وبراهيم دياز في الدقيقتين 45 و 54 على التوالي.

وضمن الجولة نفسها، تفوق إنتر على مستضيفه ساسولو بنتيجة 2-1 على ملعب مابي.

حمل هدفا الفائز توقيع إيدين دجيكو في الدقيقتين 44 و 75، فيما سجل دافيدي فراتيسي هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 60.

ميلان يشارك نابولي في الصدارة مؤقتاً

بهاتين النتيجتين، رفع الروسونيري رصيده إلى 20 نقطة جعلته يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن.

بدوره، رفع إنتر رصيده إلى 15 نقطة ليقفز إلى المركز السابع.