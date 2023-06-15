الدوري السعودي للمحترفين يستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي

كشف موقع "90min" أن الثنائي الفائر بالثلاثية مع مانشستر سيتي كايل ووكر ورياض محرز قد يكون ضمن أحدث الأسماء المطلوبة من قبل الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كلا اللاعبين على دكة البدلاء في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان التي رفع خلالها السيتي للمرة الأولى لقب دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا.

كايل ووكر ورياض محرز مطلوبان في الدوري السعودي للمحترفين

لا يزال لدى كل من كايل ووكر و رياض محرز مدة موسم إضافي في عقدهما الحالي مع مانشستر سيتي، لكن لم يتم حتى الآن مناقشة تمديد عقد أي منهما مع الفريق.

ولا يخفى على أحد أن كايل ووكر البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال جزءًا مهمًا من خطط بيب غوارديولا، ولكن هناك أحاديث حول إمكانية عودة ووكر إلى ناديه القديم شيفيلد يونايتد الذي قد يقدم له عقدًا لمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي يتابعه أيضًا كل من أستون فيلا ووست هام.

ووفقًا للمصادر التي أكدت لموقع "90min"، فقد يكون هناك عرض قادم من المملكة العربية السعودية يتضمن رواتب سخية لكل من ووكر وزميله الجزائري في السيتي محرز من قبل الاتحاد والأهلي المملوكان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتشير التقارير أن محرز مستعد للضغط من أجل الرحيل هذا الصيف بعد جلوسه على دكة الاحتياط في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى عدم الاستعانة به من قبل بيب في نهائي الأبطال في إسطنبول، والنادي من جهته لن يمنعه من المغادرة.