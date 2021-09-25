الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم مونبلييه 2-0

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دو برانس لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

جاء الهدفان عن طريق النجم السنغالي إدريسا غاي والدولي الألماني يوليان دراكسلر في الدقيقتين 14 و 89 على التوالي.

وخاض الباريسيون المواجهة دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي شارك مواطنه آنخيل دي ماريا مكانه إلى جانب كيليان مبابي ونيمار في خط الهجوم.

باريس سان جيرمان يبتعد في صدارة الترتيب

ورفع سان جيرمان بهذا الانتصار الجديد إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب محققاً العلامة الكاملة تحت إشراف المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو.

أما مونبلييه فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.