الدوري المصري: تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام غزل المحلة

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته عن تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 أمام غزل المحلة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في الأسبوع 32 من الدوري المصري.

يواجه نادي الزمالك اليوم نظيره غزل المحلة على أرضية ملعب "استاد القاهرة الدولي" في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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الفارس الأبيض يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري مع اقتراب انتهاء الموسم، ويمتلك 53 نقطه في رصيده مع تطلعات للوصول إلى النقطة 56 اليوم من خلال الفوز على غزل المحلة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام غزل المحلة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، مصطفى الزناري ، محمد عبد الغني ، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، محمد أشرف روقا ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: شيكابالا ، سيف الجزيري ، ابراهيما نداي