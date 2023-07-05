الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي

ننقل لك كل ما تريد معرفته عن تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 18 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023.

يخوض نادي الأهلي اليوم مواجهة مؤجلة أمام نظيره نادي الإسماعيلي على أرضية ملعب "استاد برج العرب" في إطار منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023، في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

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وكان المارد الأحمر قد سقط في فخ التعادل السلبي يوم الأحد الماضي أمام نادي فيوتشر في اللقاء الذي خاضه ضمن إطار منافسات الجولة 24 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات ، بيرسي تاو ، محمود كهربا