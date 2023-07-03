يوفنتوس يبحث عن شبيه باولو ديبالا هذا الصيف

يرغب نادي يوفنتوس في تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والتركيز حاليًا على التعاقد مع لاعب يمتلك نفس مواصفات باولو ديبالا الذي رحل قبل عام.

ووفقًا لموقع "TuttoSport"، فإن هناك خياران بسعر مناسب على رادار البيانكونيري في الميركاتو الصيفي، الأول دايتشي كامادا لاعب إينتراخت فرانكفورت، والثاني يوسف يازجي لاعب نادي ليل الفرنسي.

من يمكنه تعويض باولو ديبالا في يوفنتوس هذا الصيف؟

قد يكون الحل هو التعاقد مع ديبالا نفسه، لكن ستكون الصفقة باهظة الثمن خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة السنوية لراتب اللاعب التي قد تصل إلى 17 مليون دولار، كما أن هناك شرط جزائي في عقد ديبالا مع روما تصل قيمته لـ20 مليون دولار.

لكن في الواقع قد تكون لعودة ديبالا إلى اليوفي ردود فعل متباينة من قبل مشجعي النادي، وحتى هذه اللحظة لم تفكر إدارة يوفنتوس بالأمر بشكل جدي.

لذلك يدرس مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الاعتماد على بول بوغبا الموسم المقبل، كما من الممكن إضافة لاعب آخر خلال سوق الانتقالات إذا سنحت الفرصة، والخيار المتاح بسعر مناسب هو إنزو لو في لاعب نادي لوريان الفرنسي.

الجدير بالذكر أن الموسم الماضي سمح يوفنتوس لباولو ديبالا بالرحيل لأسباب تكتيكية، ولكن بعد ذلك المفاجأة كانت هي أن المدرب استخدم في النهاية نفس الخطة والتشكيلة التي تناسب نجم الأرجنتين تمامًا.