الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام بيراميدز

ننقل لك كل ما تريد معرفته من خلال هذه المقالة حول تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام بيراميدز، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 28 المؤجلة في الدوري المصري 2023.

يخوض نادي الأهلي اليوم المواجهة قبل الأخيرة هذا الموسم أمام بيراميدز على أرضية ملعب "استاد الدفاع الجوي" في إطار منافسات الجولة 28 المؤجلة من الدوري المصري 2023، في تمام الساعة 8:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

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وكان المارد الأحمر قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام حرس الحدود في المباراة الماضية بنتيجة 1-1، ولم يتبقى له سوى مباراة واحدة هذا الموسم ستكون أمام المصري البورسعيدي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام بيراميدز في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر ابراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج ، مروان عطية ، حسين الشحات ، محمد مجدي أفشة ، بيرسي تاو

خط الهجوم: محمد شريف