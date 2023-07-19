بايرن ميونخ يتخطى ليفربول في سباق التعاقد مع تشواميني

دخل كل من بايرن ميونخ وليفربول في سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد أوريلين تشواميني الذي يخطط في الوقت الحالي للرحيل عن الفريق بعد عام واحد فقط من انضمامه إلى السانتياغو برنابيو.

ويأتي قرار الرحيل عن الملكي بالنسبة للنجم الفرنسي بسبب أنه ليس سعيدًا على الإطلاق هناك في إسبانيا بحسب ما ذكرت التقارير، حيث أنه لم يشارك أساسيًا الموسم الماضي وكان يلعب بنظام المداورة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

بايرن ميونخ يسبق ليفربول بخطوة في سباق التعاقد مع تشواميني

على الرغم من المبلغ الكبير الذي دفعه ريال مدريد الصيف الماضي لقاء الحصول على خدمات أوريلين تشواميني، إلّا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يعتمد عليه كثيرًا ولا حتى في المواعيد والمباريات المهمة.

ووفقًا لـ"Sport 1 " في ألمانيا، فإن نادي بايرن ميونخ واحد من أبرز الأندية حاليًا التي تقيم وضع اللاعب الفرنسي مع الملكي ورغبته الواضحة بالرحيل هذا الصيف.

في ذات السياق، ارتبط اسم تشواميني سابقًا بالانتقال إلى ليفربول، لكن تظهر معظم المؤشرات بحسب آخر التقارير أن اللاعب ليس لديه الرغبة بارتداء قميص الريدز في الأنفيلد.

أما على صعيد البافاري، فإن إدارة النادي الألماني تبذل ما بوسعها لتحسين تشكيلة الفريق للمنافسة الموسم المقبل تحت قيادة المدرب توماس توخيل، وتم بالفعل التعاقد مع مدافع نابولي كيم مين جاي، وخلال الأيام المقبلة قد يتم الإعلان عن التعاقد مع هداف توتنهام هاري كين.