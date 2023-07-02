الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

يستعد نادي الأهلي اليوم لخوض مواجهة مؤجلة من الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك أمام نظيره نادي فيوتشر على أرضية ملعب "استاد السلام" في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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وبحسب آخر التقارير، فمن المتوقع أن يقوم المدرب السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر بتغيير واحد فقط على التشكيلة التي لعب فيها المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، وهو إشراك محمود كهربا أساسيًا منذ البداية على حساب محمد شريف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية ، أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر