  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر

الدوري المصري 2023: تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 تمّوز / يوليو 2023 - 08:00
تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر في الدوري المصري 2023
تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر في الدوري المصري 2023 (Photo by Fadel Senna / AFP)

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

اقرأ ايضاًجدول مباريات اليوم الأحد 2 يوليو 2023 والقنوات الناقلةجدول مباريات اليوم الأحد 2 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعد نادي الأهلي اليوم لخوض مواجهة مؤجلة من الجولة 24 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2023، وذلك أمام نظيره نادي فيوتشر على أرضية ملعب "استاد السلام" في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اقرأ أيضًا: إنريكي يصر على بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

وبحسب آخر التقارير، فمن المتوقع أن يقوم المدرب السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر بتغيير واحد فقط على التشكيلة التي لعب فيها المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، وهو إشراك محمود كهربا أساسيًا منذ البداية على حساب محمد شريف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة اليوم أمام فيوتشر في الدوري المصري 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية ،  أليو ديانج ، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: بيرسي تاو ، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...