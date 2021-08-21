الرجاء يفوز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الاتحاد

فاز الرجاء الرياضي المغربي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 4-4 في الزمن الأصلي من النهائي المثير الذي جرى على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب.

سجل للاتحاد كلٌ من برونو هنريكي (4)، ورومارينيو (هاتريك) في الدقائق (29 من ركلة جزاء)، و53، و (64 من ركلة جزاء).

أما أهداف الرجاء فحملت تواقيع كلٍ من إلياس حداد (5)، ومحمود بنحليب (13)، وزكرياء الوردي (37)، وسفيان رحيمي (50).

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الزمن الأصلي للقاء وفقاً لقواعد البطولة.

ركلات جزاء الاتحاد والرجاء

أهدر هنريكي للاتحاد

سجل رحيمي للرجاء

سجل رومارينيو للاتحاد

سجل زريدة للرجاء

سجل كورونادو للاتحاد

أهدر مدكور للرجاء

أهدر المولد للاتحاد

سجل حفيظي للرجاء

سجل المالكي للاتحاد

سجل العرجون للرجاء