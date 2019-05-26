الزمالك يظفر بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان

حقق الزمالك المصري بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأًصلي للقاء بهدف دون رد للزمالك في إياب النهائي الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز نهضة بركان، بنفس النتيجة الأسبوع الماضي، على الملعب البلدي.

بدأت مواجهة الإياب سريعاً، وأهدر يوسف أوباما، أول الفرص المحققة بعد تمريرة من حميد أحداد في الدقيقة 9، حينما سددها بقوة فوق المرمى.

في الدقيقة 24 أبعد دفاع الزمالك فرصة خطرة من هجوم بركان، قبل أن تصل للخطير كودجو.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، بحثاً عن هدف التقدم، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، حصل محمود جنش حارس الزمالك على بطاقة صفراء، مع الهلالي لاعب بركان، بعد الاشتباك معاً.

ومطلع الشوط الثاني، تغير الحال بتسجيل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، عن طريق محمود علاء، واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة تقنية الفيديو، للتأكد من لمس الكرة يد العربي الناجي في المنطقة المحرمة.

حاول لاعبو الزمالك إضافة الهدف الثاني، مع اعتماد لاعبي بركان على الهجمات المرتدة، ليسيطر الضيوف على الربع ساعة الأخير.

نشط هجوم بركان من أجل البحث عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو بركان بركلة جزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقة واحدة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عمر النمساوي بعد تدخل على كهربا لاعب الزمالك، ليدخل الضيوف ركلات الترجيح وهم منقوصو العدد.

سجل للزمالك كلٌ من خالد بوطيب، ومحمود علاء، وعبد الله جمعة، ويوسف أوباما، وأخيراً أحمد سيد زيزو ليظفر المصريون باللقب.