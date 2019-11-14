السعودية تحقق فوزاً ثميناً على أوزبكستان

عاد المنتخب السعودي بفوز ثمين خارج أرضه أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

الإثارة في المباراة جاءت سريعة جداً، فلم تمر سوى دقائق معدودة وسجل المنتخب الأوزبكي هدف التقدم عن طريق إيلدور شيمردوف في الدقيقة الـ 16 بعد خطأ في التمرير من ياسر الشهراني يستغلها المنافس ليودع الكرة بسهولة في مرمى محمد العويس.

التعادل الاخضر لم يتأخر كثيراً، وبالتحديد شهدت الدقيقة 22 احتساب ركلة جزاء للمنتخب السعودي تقدم لها سلمان الفرج مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأوزبك تسجيل الهدف الثاني، إلا أن تألق العويس حافظ على مرماه من هدف محقق بعدما أنطلق شيمردوف من العمق بين كلٍ من زياد الصحفي والخبراني.

وبداية الشوط الثاني كانت قوية من قبل لاعبي المنتخب الأوزبكي الباحث عن تسجيل هدف التقدم، وكان لهم ذلك في الدقيقة 55 حيث نفذ جلال الدين مشاريبوف خطأ من على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى فاروق سايفيف على حدود منطقة الجزاء ويسددها بقوة، واصطدمت بيد اللاعب ياسر الشهراني.

وأطلق حكم المباراة صافرته مُعلناً عن ركلة جزاء منتخب أوزبكستان، تقدم لها اللاعب أوتابيك شوكوروف معلناً عن تقدم منتخب بلاده بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحاول بعدها لاعبي الأخضر السعودي العودة في المباراة وضغطوا بشكل كبير على دفاع المنتخب الأوزبكي، وأضاعوا أكثر من فرصة حتى ترجم سلمان الفرج هذه السيطرة لهدف التعادل في الدقيقة 88.

وتلقى الفرج عرضية رائعة سددها بقوة تجاه مرمى المنتخب الأوزبكي لتصطدم بمدافع المنافس وتغير اتجاهها لتسكن الشباك.

لم يكتفي لاعبي الأخضر بالتعادل، ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدف رائع للأخضر في الوقت بدل الضائع، سددها بشكل رائع على مرمى الأوزبكي الذي فشل الحارس المتقدم في التعادل معها.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط ليخطف صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أوزبكستان عند 6 نقاط في وصافة المجموعة.