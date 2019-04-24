السعودية تخطط لاستضافة السوبر الإسباني

في إطار سعيها لاستقطاب أحداث رياضية مهمة، تخطط السعودية لاستضافة لقاء كأس السوبر الإسباني بدءاً من الموسم القادم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني يجري مفاوضات مع الحكومة السعودية من أجل استضافة هذه المباراة، وذلك لمدة 6 مواسم مقبلة، تبدأ من الموسم القادم، حيث سيقام اللقاء في كانون الثاني بحال توصل الجهات المعنية إلى اتفاق.

وتتضمن المفاوضات أيضاً دفع السعودية 30 مليون يورو للنسخة الواحدة.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين، على أن يعرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في 29 من الشهر الجاري لاتخاذ القرار المناسب.