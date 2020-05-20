السماح لليفربول بالاحتفال لكن من دون جمهور

أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، أنه سيتم السماح لليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

ويحتاج الريدز الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990.

لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وقال ماسترز: «إذا كان ذلك ممكناً، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به.

«وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية».

وتوقف الدوري الانجليزي في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتباراً من يوم أمس لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن «خارطة الطريق» التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءاً من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة بريميير ليغ إلى الدوران بدءاً من منتصف يونيو.