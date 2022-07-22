السنغالي ماني أفضل لاعب إفريقي لعام 2022

توج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، وتسلم اللاعب الجائزة في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم الخميس في العاصمة المغربية الرباط.

ماني يتفوق على صلاح

وتفوق ماني المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ الألماني، على زميله السابق محمد صلاح مهاجم ليفربول والسنغالي الآخر إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، اللذين وصلاً معه للقائمة النهائية للمرشحين على الفوز بهذه الجائزة.

كما أحرز المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جائزة أفضل لاعب في المنافسات الكروية داخل القارة الأفريقية.

وفاز السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب بلاده بجائزة أفضل مدرب إفريقي لهذا العام، فيما فازت ديزيري إليس بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية في القارة، وأحرزت النيجيرية أسيسات أوشوالا نجمة برشلونة الإسباني جائزة أفضل لاعبة إفريقية للمرة الخامسة في مسيرتها.

وتوج الوداد البيضاوي المغربي، الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بجائزة أفضل نادي إفريقي لهذا العام فيما توج المنتخب السنغالي الفائز بكأس أمم إفريقيا بجائزة أفضل منتخب إفريقي.