السنغال إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بعد تخطي أوغندا

حجز المنتخب السنغالي مقعده في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب القاهرة.

دخل المنتخب السنغالي أجواء اللقاء مبكراً واستغل ساديو ماني خطأ من دفاع أوغندا في الدقائق الأولى، وأعلن عن الهدف الأول في الدقيقة 15، بعدما وصلته بينية جعلته في وضع انفراد بالحارس ليسدد في الشباك.

حاول المنتخب الأوغندي البحث عن هدف التعادل، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى أسود التيرانغا.

وفي الدقيقة 23 أبعد حارس السنغال تسديدة قوية من أوكوي وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 35، تألق أونيانغو حارس مرمى منتخب أوغندا، وأبعد عن مرماه الهدف الثاني بعدما تصدى لتسديدة مباي نيانغ لاعب السنغال.

في الدقيقة 59، تدخل أونيانغو على ماني ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسنغال، تقدم لها نجم ليفربول، لكن الحارس تألق وحافظ على فارق الهدف وأبعد الكرة إلى ركنية.

يذكر أن منتخب السنغال، سيواجه نظيره البنيني في ربع النهائي في 10 من الشهر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي.