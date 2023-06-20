السنغال تحرج البرازيل وتهزمها في ودية مثيرة

سقط منتخب البرازيل للمرة الثانية أمام خصم إفريقي هذا العام بعد خسارته أمام نظيره السنغالي بنتيجة 2-4 ليلة الثلاثاء في مباراة دولية ودية شهدها ملعب جوزيه آلفالادي في لشبونة بالبرتغال.

وكان السيليساو قد هزم في شهر مارس الماضي أمام المنتخب المغربي بنتيجة 1-2.

قدم الفريقان أداءً مميزاً في مباراة مفتوحة شهدت احتكاكات قوية وبدنية.

ونجح السنغاليون أبطال إفريقيا في إحراج خصمهم بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها كلٌ من حبيب ديالو (22)، وماركينيوس (52)، وساديو ماني (هدفان) في الدقيقتين 55 و 90+7.

فيما جاء هدفا المنتخب البرازيلي عن طريق لوكاس باكيتا (11)، وماركينيوس (58).