السنغال تطيح بمصر في ركلات الترجيح وتتأهل لكأس العالم 2022

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه على ضيفه المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد تقدمه في الزمنين الأصلي والإضافي بهدفٍ دون رد.

وجاءت المباراة ضمن إياب الدور التأهيلي الفاصل الإفريقي المؤهل لمونديال قطر والذي انتهى لقاء الذهاب فيه بفوز المصريين 1-0.

لكن بولاي ديا منح السنغاليين هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة وسط أجواء صعبة للغاية على الفراعنة في مواجهة العودة مما أجبر الطرفين على خوض شوطين إضافيين لتعادلهما في النتيجة الإجمالية لم يشهدا أي زيادة تهديفية.

واحتكم الغريمان بالتالي لركلات الحظ التي ابتسمت في نهاية المطاف لساديو ماني ورفاقه على حساب محمد صلاح وزملائه.

سجل للسنغال اسماعيلا سار وبامبا داينغ وماني، فيما ترجم عمرو السولية ركلة مصر الوحيدة.

وأهدر لأصحاب الأرض كلٌ من كاليدو كوليبالي وساليو سيسيه، قابلهم صلاح وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد من المصريين.