السومة يقترب من الدحيل

يقترب النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من الانتقال إلى دوري نجوم QNB الموسم المقبل وتحديداً صوب الدحيل.

فيما من المتوقع ان يغادر هداف الدحيل يوسف العربي إلى الغرافة بدلاً من مهدي تارمي كرأس حربة وفقاً لتقارير إعلامية.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهور هاشتاغ بعنوان "وداعاً عمر السومة" تسبب في بث الرعب في قلوب الجماهير العاشقة للنجم السوري.

وكانت تقارير قد كشفت عن اقتراب رحيل السومة عن الأهلي السعودي بسبب أحوال الفريق المتذبذبة وخروجه من الموسم الحالي خالي الوفاض إلى جانب بعض الأزمات سواء على المستوى الفني أو الإداري.

ويعد السومة أحد أفضل اللاعبين العرب في خط الهجوم وقد خاض مع الأهلي 22 مباراة هذا الموسم وسجل 16 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.