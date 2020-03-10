الشكوك تتزايد حول مشاركة مبابي أمام دورتموند

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النجم كيليان مبابي غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان لليوم الثاني على التوالي، لتتضاعف الشكوك حول مشاركته أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الألماني الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل ثلاثة أسابيع في ألمانيا على ملعب سيغنال إيدونا بارك بهدفين لهدف.

ويحتاج باريس للفوز ولو بهدف نظيف في لقاء هذا الأسبوع حتى يبلغ ربع النهائي.

يذكر أن مبابي شارك في 30 مباراة هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان وسجل 30 هدفاً وصنع 17 في جميع البطولات بواقع هدف كل 82 دقيقة.